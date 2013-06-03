На аренду площадей в терминале D «Борисполя» подали заявления 13 компаний

Фонд госимущества получил 13 заявлений от потенциальных арендаторов имущества терминала D «Борисполя»

В Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) поступило 13 заявлений от потенциальных арендаторов имущества крупнейшего в Украине терминала «D» международного аэропорта «Борисполь», сообщили УНИАН в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, в соответствии с предоставленными заявками в терминальном комплексе «D», кроме существующих на сегодня, заявителями предполагается открытие еще 7 заведений общественного питания, 12 заведений беспошлинной торговли, 4 заведений сервисного обслуживания пассажиров и пр. Как сообщили в пресс-службе, после изучения заявок будут приниматься решения о возможности проведения конкурса по сдаче имущества в аренду или заключения индивидуальных договоров об аренде.

Как отметили в ФГИУ, на сегодня Мининфраструктуры уже выдало разрешения на заключение договоров аренды для размещения заведений розничной торговли продовольственными и сопутствующими товарами на первом этаже терминала «D» (общей площадью 345,3 кв. м) и магазина беспошлинной торговли на первом этаже терминала «D» («Премьер-Холл»), общей площадью 33,0 кв. м.

Справка УНИАН. Терминал «D» является крупнейшим пассажирским терминалом в Украине.

«Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.