В Японии стартовали испытания поезда на магнитной подушке

Первая в Японии модель поезда на магнитной подушке для коммерческого использования была вывезена на железнодорожные пути для испытаний на открытом воздухе, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на телекомпанию NHK.

В понедельник, 3 июня, представители железнодорожной компании JR Tokai представили модель поезда LO на экспериментальных путях в префектуре Яманаси в центральной части Японии. Длина этих путей сейчас увеличивается до 43 км, чтобы позволить полномасштабные испытательные прогоны.

Коммерческая эксплуатация поездов на магнитной подушке на маршруте между Токио и Нагоя должна начаться в 2027 году. Поезд, который будет развивать скорость до 500 км/ч, позволит преодолеть расстояние между двумя городами за 40 минут.

Как сообщила компания JR Tokai, она начнет высокоскоростные испытательные прогоны в сентябре.