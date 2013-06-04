Китай завершил поставку электровозов в Беларусь на 99,8 млн долл.

Минск. В локомотивное депо Барановичи (Брестская область) прибыла последняя партия электровозов из Китая согласно контракту, заключенному Белорусской железной дорогой (БЖД) с Корпорацией по экспорту и импорту электрооборудования Китая и Датунским электровозостроительным заводом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЖД.

«Это событие является завершающим этапом предусмотренной контрактом поставки для Белорусской железной дороги 12 двухсекционных грузовых электровозов БКГ1 общей стоимостью 99,8 млн долл.», - отметили на БЖД.

На БЖД подчеркнули, что в ходе эксплуатации электровозы БКГ1 подтвердили свою надежность и эффективность при перевозке тяжеловесных поездов, прибывающих в Беларусь, в том числе из России. Новый электровоз обладает мощностью 9600 кВт и способен в зависимости от профиля пути и скоростного режима тянуть грузовые составы весом до 8000 тонн.

Справка УНИАН. Белорусская железная дорога заключила контракт с Корпорацией по экспорту и импорту электрооборудования Китая и Датунским электровозостроительным заводом на поставку в 2012 году 12 грузовых магистральных двухсекционных электровозов.

В 2012 году на БЖД было поставлено шесть электровозов БКГ1. Они введены в постоянную эксплуатацию на электрифицированных участках БЖД Минск-Брест и Минск-Орша II Общеевропейского транспортного коридора, а также Минск-Молодечно и Минск-Осиповичи IX Общеевропейского транспортного коридора.