Украина и Сербия подпишут Соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта

Правительства Украины и республики Сербия подпишут соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта, сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры.

Согласно сообщению, такое решение было принято Кабинетом Министров Украины на заседании 3 июня 2013 года.

Реализация положений предложенного Соглашения позволит усовершенствовать договорно-правовую основу сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок между двумя странами, будет способствовать привлечению дополнительных грузопотоков с целью более полного использования потенциала транспортных инфраструктур обеих стран",- сообщает пресс-служба со ссылкой на слова Министра инфраструктуры Владимира Козака.

Кроме того, подписание соглашения повысит стандарты безопасности железнодорожных перевозок между странами, уточняют в Мининфраструктуры.

Подписать Соглашение уполномочен Владимир Козак.

Справка УНИАН. Эксплуатационная сеть железных дорог Украины составляет почти 22 тыс. км, из которых 45% электрифицировано. По объемам грузовых перевозок железные дороги Украины занимают четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным Китая, России и Индии.

Эксплуатационная сеть железных дорог республики Сербия составляет более 4 тыс. км, из которых почти 30% электрифицировано.