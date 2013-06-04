За 3 месяца повысили квалификацию более 100 стюардов поездов "Интерсити"

Госпредприятие “Украинская скоростная железнодорожная компания” (УЖСК) в феврале-апреле 2013 года провела тренинги и семинары по повышению культуры общения с пассажирами для 102 стюардов поездов “Интерсити” и “Интерсити+”, сообщили УНИАН в пресс-службе госпредприятия.

Согласно сообщению, обучение проводилось совместно с украинским представительством компании TMI Ukraine специализирующуюся в области проведения бизнес-тренингов .

Усвоение теоретического и практического курсов стюардами проверили с помощью специальных тестов.

В пресс-службе уточняют, что тренинги - это лишь часть комплекса мероприятий по совершенствованию услуг УЖСК.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Компания оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.