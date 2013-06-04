В 1-м классе поездов “Интерсити+” за месяц бесплатно перевезены 350 инвалидов и участников ВОВ

Госпредприятие “Украинская железнодорожная скоростная компания” (УЖСК) в мае бесплатно перевезла 349 инвалидов и участников Великой Отечественной войны в вагонах 1-го класса поездов “Интерсити+”, сообщили УНИАН в пресс-службе УЖСК.

Согласно сообщению, в рамках акции “Мы помним”, бесплатным проездом воспользовались 206 инвалидов, 143 участника ВОВ и 13 сопровождающих.

Наиболее востребованными оказались харьковское и днепропетровское направления.

Как сообщал УНИАН, с 1 по 31 мая 2013 года инвалиды (1-3 групп) и участники Великой Отечественной войны могли бесплатно и без ограничения по количеству ездить в вагонах 1-го класса (с питанием) всех поездов «Интерсити+».

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК) было создано в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 22 февраля 2012 года. УЖСК занимается организацией эксплуатации и технического обслуживания скоростного подвижного состава отечественных и зарубежных производителей. Компания оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem и двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda.