Кабмин утвердил перечень специализированных услуг в морских портах

Кабинет министров Украины 3 июня на заседании утвердил перечень специализированных услуг, которые предоставляют субъекты естественных монополий в морских портах, и которые подлежат госрегулированию. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Согласно сообщению, в соответствии с принятым постановлением к перечню специализированных услуг в морском порту относятся: лоцманская проводка, регулирования движения судов и проведения ледокольных работ.

"Необходимость предоставления статуса специализированных именно этим трем услугам обусловлено тем, что все они непосредственно касаются обеспечения безопасности судоходства как в акватории морского порта, так и в зоне морской ответственности Украины", - отметили в пресс-службе, подчеркнув, что согласно Конвенции ООН по международному морскому праву, безопасность мореплавания в территориальных водах относится к задачам государства.

Как сообщал УНИАН, в ходе реформирования морской отрасли работники государственных портов перейдут в структурные подразделения госпредприятия «Администрация морских портов» и компаний-инвесторов.

Верховная Рада Украины 17 мая 2012 года приняла Закон «О морских портах Украины», Президент Украины Виктор Янукович подписал его 8 июня.

Согласно этому закону, в Украине должна быть создана Администрация морских портов с целью содержания и обеспечения эффективного использования государственного имущества, переданного ей в хозяйственное ведение, в том числе модернизации, ремонта, реконструкции и строительства гидротехнических сооружений, других объектов портовой инфраструктуры, расположенных в пределах территории и акватории морского порта, и других целей.

Администрация морских портов начнет работу до 14 июня 2013 года.