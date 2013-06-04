Командиру разбившегося в Донецке самолета вручено уведомление о подозрении в совершении преступления

Командиру самолета АН-24, который 13 февраля разбился в аэропорту Донецка, вручено уведомление о подозрении в совершении преступления.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области со ссылкой на прокурора области Олега Сюсяйло.

По словам прокурора, командиру экипажа уже вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения воздушного транспорта, что привело к гибели людей), санкция данной статьи предусматривает наказание от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, в прокуратуре сообщили, что в отношении командира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и изъято удостоверение пилота.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля в аэропорту «Донецк» при осуществлении посадки пассажирский самолет Ан-24, летевший из Одессы в Донецк, вышел за пределы взлетно-посадочной полосы, перевернулся и разломался пополам.

На борту самолета находилось 52 человека, в том числе 8 членов экипажа. В результате катастрофы погибли 5 человек.

Все пассажиры летели в Донецк на матч между футбольными клубами «Шахтер» и «Боруссия».

По факту авиакатастрофы в аэропорту Донецка начато уголовное производство.

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