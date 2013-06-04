Приднепровская железная дорога перечислила в бюджет и целевые фонды 1,14 млрд грн

Приднепровская железная дорога за январь-май 2013 г. перечислила в бюджеты всех уровней и государственные целевые фонды социального страхования около 1,141 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

В частности, в госбюджет направлено 499,817 млн грн, в местные бюджеты - 182,875 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 458,122 млн грн.

При этом в мае в бюджеты разных уровней и фонды соцстраха ПЖД выплатила 285,24 млн грн. Из них в госбюджет – 138,235 млн грн, в местные бюджеты – более 41 млн грн, в целевые фонды социального страхования – 105, 997 млн грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.