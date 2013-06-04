“Укрзализныця” намерена повысить объемы модернизации контактной сети в 3,5 раза

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) намерена в период с 2013 по 2016 годы повысить объем модернизации контактной сети в 3,5 раза - до 700 км в год, сообщает пресс-центр “Укрзализныци”.

Об этом заявил начальник Главного управления электрификации и электроснабжения "Укрзализныци" Виталий Максимчук на семинаре-совещании «Основные направления развития хозяйства электроснабжения и углубления модернизации устройств электроснабжения».

“Для того, чтобы стабилизировать положение, необходимо наращивать ежегодные темпы обновления: в период с 2013 по 2016 годы мы должны повысить объемы модернизации контактной сети с 200 до 700 километров в год”, - цитирует пресс-служба Максимчука.

По его словам, это позволит повысить надежность работы и снизит затраты на содержание и ремонт оборудования железных дорог.

“При модернизации повышается надежность работы технических средств с одновременным снижением эксплуатационных расходов на содержание и ремонт, уменьшаются технологические потери в системе тягового электроснабжения, увеличивается ресурс контактной сети и срок их службы”, - сообщил начальник электрификации.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» планирует до 2016 года инвестировать в электрификацию 1467 км пути около 16 млрд грн.

В частности, «Укрзализныця» планирует электрифицировать участок Волноваха-Запорожье, который является частью электрификации направления Кривбасс - Донбасс, что позволит интенсифицировать грузовое движение на направлении в сторону Одесских портов.

Кроме того, с 2014 года планируется начать создание второго электрифицированного хода на Крым на участке Долинская - Николаев - Херсон - Джанкой для повышения интенсивности пассажирского движения.