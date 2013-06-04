Донецкая железная дорога перечислила в бюджеты почти 1,3 млрд грн

Госпредприятие «Донецкая железная дорога» (ДЖД) в январе-мае 2013 года перечислила в государственный и местные бюджеты, и целевые фонды 1,272 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-центре ДЖД.

Согласно сообщению, все расчеты проведены в полном объеме и в установленные сроки.

В частности, перечислено: налога на добавленную стоимость - 534 млн грн, налога на прибыль - 65,1 млн грн, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование - 475 млн грн.

Как сообщал УНИАН, ДЖД в 2012 году перечислила в государственный и местные бюджеты, а также в целевые фонды 2,95 млрд грн.

Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»). Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).