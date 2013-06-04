Россия планирует потратить на скоростные поезда 157 млрд долл.

Варшава. Российские власти планируют потратить на создание системы скоростных поездов, которые могли бы ездить со скоростью около 400 км/час, в стране около 157 млрд долл.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора Российской железной дороги (РЖД) Владимира Якунина.

Выступая в Сочи, где в 2014 году пройдут зимние олимпийские игры, он заявил, что первые скоростные сообщения могут быть введены в эксплуатацию в 2018 году, когда Россия будет принимать матчи чемпионата мира по футболу.

Якунин сообщил, что РЖД в этом году получит около 0,5 млрд долл. на подготовку первого проекта скоростного сообщения из Москвы в Казань, строительные работы по которому могут начаться в конце 2014 - начале 2015 года.

Стоимость всего проекта превышает 30 млрд долл.

Министр транспорта РФ Максим Соколов сообщил, что реализация этого проекта сократит время проезда 800 километров до около трех с 11 часов.

Россия хочет привлечь к реализации этого проекта большие международные компании, среди которых Якунин назвал Siemens AG (SIE) и Alstom SA.

Bloomberg отмечает, что российские власти намерены также создать скоростное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом, а также пустить скорый поезд из столицы в Сочи.

По словам Якунина, что проект планируется на 70% про финансировать за счет бюджета, а на 30% - за счет собственных средств компании и частных инвесторов.

Агентство заметило, что в России нет ни одного скоростного современного железнодорожного сообщения в то время, как впервые в мире такой проект был реализован в Японии в 1960 году.