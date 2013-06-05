В Москве горела "подземка", эвакуировано около 4,5 тысячи человек

В Москве утром в среду, 5 июня, на перегоне между станциями "Библиотека имени Ленина" и "Охотный ряд" загорелся силовой кабель. Состав, оказавшийся в тоннеле в момент ЧП, доставили на станцию "Библиотеку имени Ленина". По данным источника в правоохранительных органах, пострадала одна женщина. По информации на сайте МЧС РФ, пострадавших и погибших нет, передает РИА "Новости".

"В 09.04 мск возгорание в тоннеле станции метро "Охотный ряд" в Москве ликвидировано. Эвакуировано около 4,5 тысячи человек. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

МЧС советует жителям российской столицы пользоваться наземным транспортом.