В США запретили продавать некоторые модели iPhone и iPad

Комиссия по международной торговле США запретила компании Apple продавать на американской территории некоторые модели смартфона iPhone и планшета iPad. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Associated Press.

Такое решение было принято по иску компании Samsung, которая обвинила Apple в нарушении патента. Запрет коснется iPhone 4 для оператора связи AT&T, iPhone 3GS, а также iPad 3G и iPad 2 3G, реализуемые с контрактами AT&T. Как уточняет Agence France-Presse, эти устройства уже не продаются на американском рынке, поэтому победу Samsung можно считать чисто символической.

Apple может обжаловать решение в апелляционной инстанции. Кроме того, его вправе отменить президент США, который выступал против подобного рода запретов на основании патентных споров. У Барака Обамы есть два месяца, чтобы вмешаться в разбирательство, поясняет AP.

В Apple пока никак не прокомментировали запрет на продажу в США своих устаревающих моделей. Между тем в Samsung отметили, что решение Комиссии по международной торговле подтвердило, что Apple неправомерно использует технологические инновации южнокорейского конкурента.

Samsung является крупнейшим производителем смартфонов в мире. По некоторым оценкам, за первые три месяца 2013 года компания продала вдвое больше устройств, чем Apple. Однако, отмечает АР, бизнес Apple более прибылен.

Напомним, в апреле 2011 года Apple обвинила южнокорейскую компанию в копировании iPhone и iPad, а Samsung в ответ обвинила соперника в незаконном использовании ее технологических разработок. В августе 2012 года суд постановил, что Samsung нарушила пять патентов Apple, и приговорил ее к выплате компенсации в размере 1,05 миллиарда долларов США. В марте 2013 года штраф был сокращен до 598,9 миллиона долларов.