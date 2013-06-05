Ахметов покупает "Укртелеком"

Финансово-промышленная группа Украины “Систем кепитал менеджмент” (СКМ), принадлежащая бизнесмену Ринату Ахметову, приобретает у австрийской группы EPIC контроль над национальным оператором фиксированной связи “Укртелеком”, сообщили УНИАН в пресс-службе СКМ.

Согласно сообщению, СКМ и EPIC 3 июня 2013 года подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G.

Группа СКМ станет собственником контрольного пакета "Укртелекома" после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

На телекоммуникационном рынке Украины СКМ уже владеет оператором фиксированной связи - группой Vega, а также является миноритарным акционером компании «Астелит», оператора мобильной связи Life:) – третьего мобильного игрока страны.

По словам управляющего партнера EPIC Питера Гольдшайдера, основным мотивом заключения сделки стала возможность СКМ реструктуризировать компанию.

«Для EPIC движущими факторами при заключении сделки были возможности проведения масштабной реструктуризации и коммерческие соображения. Мы пришли к заключению, что SCM является логичным покупателем, и решили продать наш пакет акций "Укртелекома". Эта сделка является выгодной для всех сторон. СКМ обладает необходимыми ресурсами для дальнейшего развития компании, включая обширную региональную, отраслевую и управленческую экспертизу”, – заявил Гольдшайдер.

Управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов сообщил, что новый собственник «Укртелекома» намерен модернизировать телекоммуникационную инфраструктуру страны.

“СКМ рада возможности, используя накопленный опыт работы в телекоммуникациях и синергию с другими телекоммуникационными бизнесами группы, предложить новые продукты и сервисы существующим абонентам, привлечь новых, а также построить в Украине более современную инфраструктуру. Уверены, что повышение эффективности «Укртелекома» и его максимальная ориентация на интересы абонентов пойдут на пользу отрасли и конечным потребителям»,- цитирует пресс-релиз Архипова.

Справка УНИАН. В группу СКМ входят более сотни компаний различных направлений, включая металлургический холдинг «Метинвест» и энергетический ДТЭК.

100% акций СКМ принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Компания EPIC, созданная в 1989 году Питером Гольдшайдером (Peter Goldscheider) и Гюставом Вюрмбеком (Gustav Wurmböck), специализируется на предоставлении консалтинговых услуг в вопросах приватизации активов и корпоративного слияния и поглощения на новых рынках Центральной и Юго-Восточной Европы.

В начале 2011 года Украина продала австрийской компании EPIC 92,79% акций «Укртелекома» за 10,6 миллиарда гривен (1,3 млрд долларов США). Месяц спустя управляющий партнер EPIC Питер Гольдшайдер сказал, что украинское предприятие должно пройти реструктуризацию, чтобы в ближайшие три-пять лет стать успешным.

В первом квартале 2013 года «Укртелеком» увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности почти в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 16,023 млн грн с 5,409 млн грн.