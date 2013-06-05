Мировой объем мобильных платежей в этом году вырастет на 44%

В 2013 году в мире объем платежей (операционный объем), осуществляемых через мобильные устройства, вырастет на 44% - до 235,4 млрд долл. с 163,1 млрд долл. в 2012 году. Об этом сообщает исследовательская компания Gartner (США) в своем прогнозе развития рынка мобильных платежей.

При этом, согласно оценке Gartner, количество пользователей, оплачивающих услуги через мобильные устройства, во всем мире достигнет в 2013 году 245,2 млн чел. по сравнению с 200,8 млн таких пользователей в 2012 году (рост более чем на 22%).

По оценке Санди Шена, директора исследований Gartner, компания ожидает в 2012-2017 гг. ежегодный глобальный рост рынка мобильных платежей на уровне 35%, и объем этого рынка в 2017 году составит 721 млрд долл., а число пользователей вырастет до 450 млн чел. При этом Gartner на 40% сократила прогноз по мобильным платежам, совершаемым при помощи NFC (технология Near Field Communication, позволяющая при помощи встроенного в мобильный телефон NFC-чипа осуществлять бесконтактные платежи в местах, где есть устройства для чтения таких чипов). В компании это объясняют более низкими, чем ожидалось, темпами внедрения данной технологии и невысокой популярностью платежных сервисов Google Wallet (платёжная система, разработанная компанией Google, рассчитана для работы со смартфонами, работающих на операционной системе Android и имеющих NFC) и Isis (мобильная платежная система Isis на базе технологии NFC, основанная телекоммуникационными операторами AT&T Mobility, T-Mobile USA и Verizon Wireless). По оценке Gartner, в 2013 году с помощью NFC будет совершено лишь 2% от общего числа объемов мобильных операций, а в 2017 г. - 5%.

В исследовании Gartner также отмечено, что основными видами мобильных платежей в 2013 году будут денежные переводы и оплата покупок, которые составят 71% и 21% от общего объема мобильных транзакций, соответственно. В компании прогнозируют, что к 2017 году доля денежных переводов снизится до 69%, а оплаты покупок – вырастет до 23%.

Справка УНИАН. Gartner, Inc. – одна из ведущих аналитических и консалтинговых компаний в сфере информационных технологий. Основана в 1979 году, штаб квартира размещена в Стамфорде (Коннектикут, США). Компания проводит исследования в 85 странах, количество сотрудников – более 5 тысяч.