«Голден Телеком» прекращает предоставлять услуги мобильной связи

Компания «Голден Телеком» с 4 сентября 2013 года намерена прекратить предоставлять услуги подвижной (мобильной) связи всем своим абонентам, сообщается на сайте компании.

«Это позволит абонентам «Голден Телеком» получать новые и высококачественные услуги мобильной связи, которые до сих пор были для них недоступны из-за технических особенностей сети», - говорится в соглашении.

Согласно сообщению, для обеспечения непрерывного обслуживания абонентов мобильной связи «Голден Телеком» абонентам предлагается получать дальнейшее обслуживание в сети «Киевстар» путем заключения нового соглашения и замены телефонного номера и SIM-карты.

Компания «Голден Телеком» продолжит предоставлять услуги фиксированной телефонной связи и интернета в обычном порядке, и абонентам, по их желанию, сохраняются прямые городские номера, если была оформлена эта услуга.

Напомним, в декабре 2007 года оператор мобильной связи "ВымпелКом" (Россия) приобрел 100% интегрированного поставщика услуг в СНГ Golden Telecom, который предоставляет услуги в крупнейших населенных пунктах России и стран СНГ, в т.ч. и в Украине (ООО «Голден Телеком»).

В настоящее время «Голден Телеком» входит в состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd., куда кроме него также входят компании «Киевстар» и «Украинские радиосистемы».

В настоящее время завершается процесс переоформления лицензий на радиочастотный ресурс входящих в структурную единицу компаний на «Киевстар».

Справка УНИАН. «Голден Телеком» оказывает услуги местной, междугородной и международной телефонной связи и передачи данных, интернет-услуги, в том числе корпоративное подключение, услуги мобильной связи стандарта GSM (торговые марки «Голден Телеком GSM» и UNI). Сеть мобильной связи «Голден Телеком» была запущена в декабре 1996 года в Киеве. Компания предоставляет услуги мобильной связи в Киеве и Одессе. С ноября 2006 компания работает над построением своей GSM-сети в новых регионах.