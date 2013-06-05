"Укрзализныця" может получить право повысить лимит скидки на перевозку транзитных грузов

Госадминистрация железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”) может получить право повысить лимит предоставления льготных тарифов со скидками на перевозку транзитных грузов железными дорогами Украины до 50% с 30%.

Об этом говорится в проекте приказа Министерства инфраструктуры Украины "О внесении изменений в Порядок установления коэффициентов к базовым ставкам тарифной политики железных дорог государств - участников Содружества Независимых Государств на перевозки грузов в международном сообщении на перевозку транзитных грузов железными дорогами Украины и тарифных ставок в долларах США при перевозке грузов по конкретным направлениям", обнародованном на сайте Мининфраструктуры.

"Целью разработки проекта является предоставление полномочий "Укрзализныце" устанавливать льготные тарифы со скидкой до 50% от тарифов, установленных тарифной политикой",- сказано в пояснительной записке к проекту.

Согласно записке, проект решения разработан как реакция на просьбу грузоперевозчиков и грузовладельцев.

“Изменения к приказу являются одним из механизмов разработки мероприятий по оперативному реагированию на предложения грузовладельцев, перевозчиков, экспедиторов и других участников рынка по установлению конкурентоспособных тарифов, которые положительно повлияют на сохранение и дополнительное привлечение объемов транзитных перевозок по территории Украины”, - говорится в записке.

По мнению специалистов министерства, проект не содержит правил и процедур, которые могут вызывать риски совершения коррупционных правонарушений.

Он обеспечит благоприятные тарифные условия для сохранения и привлечения новых транзитных грузопотоков через территорию Украины.

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины в январе-марте 2013 года сократили объем импортных грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,2% - до 8,3 млн тонн, а экспортных - на 2,3% - до 33,2 млн тонн.