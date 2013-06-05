Пассажирооборот железных дорог Украины в мае увеличился на 2%

Пассажирооборот железных дорог Украины в мае 2013 года увеличился на 1,9% - до 4,93 млрд пасс./км, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»).

В частности, пассажирооборот в дальнем сообщении составил 3,50 млрд пасс./км, в пригородном - 1,43 млрд пасс./км.

Согласно сообщению, железные дороги Украины в мае 2013 года перевезли во всех направлениях 36,9 млн пассажиров.

Эксплуатационный грузооборот локомотивов за май составил более 28,93 млрд т/км брутто.

Общий эксплуатационный грузооборот - 17,22 млрд т/км нетто, транзитные перевозки - 23,34 млрд т/км.

В сообщении говорится, что среднесуточный пробег локомотива увеличился на 7,4% - до 509 км по сравнению с маем прошлого года, а среднесуточная производительность локомотивного парка - на 6,9% - до 1,45 млн т/км брутто.

Средняя участковая скорость локомотивов составила 40 км/ч, а оборот грузового вагона составил 8 суток.

«100% грузовых поездов отправлено по расписанию и 98,7% проследовало по графику. Среди пассажирских составов без отклонений от расписания отправлено 99,6% и 98,2% из них проследовало согласно графику», - сообщили в «Укрзализныце».

Как ранее сообщал УНИАН, среднесуточный пробег локомотивов в 2012 году составил 480 км, что на 1,9% больше планового показателя, и на 3% больше, чем в 2011 году. Оборот грузового вагона железных дорог Украины в 2012 году составил 6,15 суток, что на 0,18 суток, или 2,9% больше планового показателя.

«Укрзализныця» ожидает в 2013 году рост объема грузовых перевозок во внутреннем и экспортно-импортном сообщении на 2%, а также рост объема перевозок в транзитном сообщении на 0,7%. В первую очередь рост ожидается за счет перевозок строительных грузов и каменного угля во внутреннем сообщении и на экспорт.