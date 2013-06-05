Приднепровская железная дорога увеличила среднесуточный пробег локомотива

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2013 года увеличила среднесуточный пробег локомотива на 4,5% - до 484 км по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, среднесуточная производительность локомотива увеличена на 4,8% - до 1,36 млн т/км брутто по сравнению с январем-маем 2012 года.

Участковая скорость за 5 месяцев увеличена почти на 2% - до 38,5 км/ч.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года ПЖД увеличила среднесуточный пробег локомотива по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 3,9% - до 484 км.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.