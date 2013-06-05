Приднепровская железная дорога отремонтировала почти 5 тыс. грузовых полувагонов

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2013 отремонтировала в вагоноремонтных депо 4,61 тыс. грузовых полувагонов, сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД.

Согласно сообщению, 151 вагон прошел капитальный ремонт, остальные - средний.

Так, в вагонном депо Нижнеднепровск-Узел отремонтировано 890 вагонов, Верховцево - 219, Батуринская - 930, Мудреная - 767, Пятихатки - 372, Роды - 474, Мелитополь - 376, Запорожье-Левое - 30, Джанкой - 561 вагон.

Как сообщал УНИАН, в январе-апреле 2013 года ПЖД отремонтировала 3,783 тыс. вагонов.

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. В состав предприятия входят четыре дирекции железнодорожных перевозок (Днепропетровская, Криворожская, Запорожская и Крымская), перевозочная работа выполняется 248 станциями, общая численность работников превышает 58 тыс. человек. В течение 2012 года в бюджеты различных уровней и целевые фонды социального страхования перечислено 2,637 млрд грн.