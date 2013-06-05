"Авиалинии Харькова" Ярославского получили право на полеты

Авиакомпания "Авиалинии Харькова", которая входит в группу DCH Александра Ярославского, 5 июня получила сертификат эксплуатанта, сообщили УНИАН в пресс-службе компании DCH.

"Заявка на получение документа была подана в феврале текущего года после принятия собственником решения относительно возобновления деятельности "Авиалиний Харькова" в качестве авиаперевозчика. Сегодня, 5 июня, авиакомпания получила сертификат эксплуатанта", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, «Авиалинии Харькова» с 1 июня 2013 года начали пассажирские авиаперевозки из Харькова, Донецка и Киева по международным маршрутам.

Компания планирует в июне освоить такие направления, как Ираклион (Греция), Монастир (Тунис), Шарм-эль-Шейх (Египет) и Анталия (Турция), а также направления из Киева в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

В 2013 году Харьковское ООО «Нью Системс АС» получило от харьковского ООО «ДМ Брок» 99,99% голосующих акций ПАО «Авиалинии Харькова».

В июне 2012 года Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) продал 99,99% акций ПАО «Авиалинии Харькова» за 1,2 млн грн. При этом ФГИУ не назвал имя покупателя авиакомпании. Продажа была осуществлена на фондовой бирже ПФТС.

Позже пресс-служба DCH подтвердила, что новым владельцем ПАО «Авиалинии Харькова» стал Александр Ярославский - президент группы DCH.

Справка УНИАН. Группа DCH - одна из самых мощных и динамично развивающихся бизнес-групп Украины, имеет в своем распоряжении активы разной отраслевой принадлежности (активы представлены строительными и девелоперскими компаниями, финансовыми учреждениями и др.).

В 2008 г. компания «Нью Системс АМ», входящая в структуры DCH, приобрела целостный имущественный комплекс Международного аэропорта «Харьков» в аренду на 49 лет. Компания инвестировала в реконструкцию аэровокзала и прилегающей территории 107,2 млн долл.

АО «Авиалинии Харькова» создано на базе Харьковской государственной авиакомпании «Авиалинии Харькова». Компания специализируется на техническом обслуживании воздушных судов, с 1998 по 2001 г. осуществляла пассажирские перевозки.