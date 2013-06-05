Железные дороги Украины в мае сократили ежесуточную погрузку вагонов на 12%

Железные дороги Украины в мае 2013 года сократили ежесуточную погрузку вагонов на 12% - до 983,96 тыс. тонн (15,3 тыс. вагонов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в Госадминистрации железнодорожного транспорта Украины (“Укрзализныця”).

В частности, Донецкая железная дорога грузила в среднем 5644 вагона (361 тыс. тонн) в сутки, Приднепровская - 4667 вагонов (308,6 тыс. тонн), Южная - 1211 вагонов (77,2 тыс. тонн), Юго-Западная - 1573 вагонов (98,1 тыс. тонн), Одесская 1239 вагонов (77 тыс. тонн), Львовская - 1023 (61,7 тыс. тонн).

Как сообщал УНИАН, по итогам эксплуатационной работы в первом квартале 2013 года железные дороги Украины нагружали ежесуточно 936,1 тыс. тонн грузов по сравнению с 935 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года.

Общий парк грузовых вагонов «Укрзализныци» составляет 128,7 тыс., в т.ч. полувагонов - 59,9 тыс., крытых - 10,8 тыс., платформ - 7 тыс., цистерн - 10,6 тыс., цементовозов - 49 тыс., зерновозов - 12,2 тыс., думпкаров - 1 тыс., хоппер-дозаторов - 1,7 тыс., фитинговых платформ - 4 тыс., минераловозов - 3,8 тыс., вагонов других типов 11,9 тыс.

Парк частных вагонов составляет 58,9 тыс., в т.ч. 33,4 тыс. полувагонов. Доля частных вагонов к общему количеству грузовых вагонов в Украине составляет 31%, в т.ч. 34% полувагонов.