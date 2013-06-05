«Киевстар» не планирует корректировать свою стратегию в связи с продажей «Укртелекома»

Крупнейший мобильный оператор Украины "Киевстар" не планирует корректировать свою стратегию развития в связи со сменой владельца крупнейшего оператора фиксированной связи Украины компании «Укртелеком».

Об этом сообщил УНИАН директор по регуляторно-правовому обеспечению «Киевстар» Андрей Осадчук, комментируя покупку СКМ «Укртелекома».

Также Осадчук считает, что до предания огласке официальной позиции и стратегических планов новых владельцев «Укртелекома» преждевременно делать любые прогнозы, относительно влияния на рыночную ситуацию смены владельца «Укртелекома».

Директор по регуляторно-правовому обеспечению также отметил, что «Киевстар» как лидер рынка мобильной связи и провайдер №2 фиксированного Интернета (лидирует на этом рынке «Укртелеком» - УНИАН), «будет продолжать сотрудничество как с «Укртелеком», «Тримобом» (оператор сотовой связи - ДП «Укртелекома» - УНИАН), так и другими операторами в пределах существующих договоренностей, как по интерконнекту и национальному роумингу, так и в рамках других партнерских проектов.

Как сообщал УНИАН, «Киевстар» имеет договор о национальном роуминге с «Укртелекомом», что позволяет абонентам «Киевстара» получать услуги мобильной связи третьего поколения (3G), лицензию на которую в Украине имеет единственный оператор – «Тримоб».

3 июня Группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). Об этом сообщает пресс-служба СКМ. В свою очередь, ООО «ЕСУ» владеет 92,79% акций ПАО «Укртелеком» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G. Группа СКМ станет собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получит контроль над 92,79% акций ПАО «Укртелеком», после получения всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.

«Укртелеком» занимает третью позицию на рынке телекоммуникаций Украины с доходом в 2012 году более 8,2 млрд грн. Возглавляет рейтинг лидеров отрасли «Киевстар» (бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd.), чистый доход которого в 2012 году составил 13,392 млрд грн. На втором месте – компания «МТС Украина» с доходом в 9,677 млрд грн.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет около 26 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 600 тыс. тыс. Общий доход «Киевстар» в 2011 составил почти 13,1 млрд. грн.