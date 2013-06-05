СКМ готова инвестировать в «Укртелеком»

Финансово-промышленная группа “Систем Кэпитал менеджмент” (СКМ) готова активно развивать «Укртелеком» и инвестировать в развитие оператора. Об этом сообщил в корпоративном блоге СКМ управляющий директор SCM Advisors Илья Архипов.

«Мы хотим привлечь новых абонентов, хотим предложить новые возможности существующим абонентам, хотим построить в Украине современную телекоммуникационную инфраструктуру», - отметил он. Архипов подчеркнул, что СКМ понимает желания и нужды конечных потребителей, и выразил уверенность, что «Укртелеком» эти ожидания оправдает.

«Мы инвестируем в «Укртелеком» именно сейчас потому, что сейчас у нас есть возможность сфокусироваться на развитии этой компании и необходимые ресурсы для этого», - сообщил Архипов, подчеркнув, что «для нас это точно не портфельная инвестиция».

По мнению управляющего директора SCM Advisors, для того чтобы привести «Укртелеком» к успеху и создать ценность для его абонентов, нужно, прежде всего, определиться с понятием «успеха». Он отметил, что «успех «Укртелекома» – это современные и доступные услуги, качественный сервис, экономическая эффективность, а также его признание как ведущего национального бренда».

При этом Архипов подчеркнул, что чтобы привести «Укртелеком» к успеху, СКМ будет использовать «простой на словах, но сложный в реализации рецепт: мы сразу же попробуем выявить самые «узкие места» компании и будем постепенно устранять их, мы будем фокусироваться на клиентах и на качестве сервисов, работать над эффективностью, модернизировать компанию». И это будет делаться с учетом возможностей СКМ и понимания СКМ значения «Укртелекома» для страны с экономической, технологической и социальной точек зрения.

По словам Архипова, СКМ верит в хорошие перспективы рынков широкополосного доступа в Интернет и мобильной связи третьего поколения, учитывая не только «Укртелеком», но и принадлежащую СКМ телекоммуникационную группу VEGA. По его данным, главные решения будут приняты после детального изучения возможных синергий, однако уже на текущем этапе СКМ считает, что «Укртелеком» и VEGA могут совместно развивать и эксплуатировать магистральную сеть и сеть доступа. Это, по мнению Архипова, «значительно повысит операционную эффективность обеих компаний», позволит обеим компаниям снизить затраты и повысить надежность сети. Кроме того, участие в синергии бизнесов может принять и оператор мобильной связи «Астелит» (life:)). Это и совместное использование телекоммуникационных вышек, и взаимный роуминг, и совместные проекты в области широкополосного интернета.

«А это означает, что в выигрыше окажется конечный потребитель услуг», - считает он.

Напомним, 3 июня группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций компании UA ТELECOMINVEST LIMITED (Кипр), которой принадлежат корпоративные права ООО «ЕСУ» (Украина). В свою очередь, «ЕСУ» владеет 92,79% акций «Укртелекома» (Украина), крупнейшего украинского игрока фиксированной связи, а также оператора мобильной сети 3G. Группа СКМ станет собственником компании UA TELECOMINVEST LIMITED и, соответственно, получит контроль над 92,79% акций «Укртелекома», после всех необходимых разрешений, в том числе от антимонопольных органов.