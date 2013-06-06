В Киеве проведут капитальный ремонт дорог

Председатель КГГА Александр Попов подписал распоряжение о капитальном ремонте дорожного покрытия на улицах Киева.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, заказчиком выполнения работ определено КК «Киевавтодор».

Так, «Киевавтодору» поручено в установленном порядке определить генеральную подрядную организацию на выполнение работ и обеспечить разработку и утверждение проектно-сметной документации.

Финансирование работ будет осуществляться в пределах бюджетных назначений, утвержденных в бюджете Киева на капитальный ремонт объектов улично-дорожной сети на 2013 и последующие годы.

В Голосеевском районе отремонтируют путепровод на пересечении проспекта Науки и магистрали непрерывного движения.

В Дарницком районе: ул. Российская (на участке от Харьковского шоссе до ул. Росошанской), ул. Горького (на участке от ул. Красноармейской до пер. Мартовского), ул. Левадная (на участке от ул. Мартовской до ул. Мостовой), ул. Садовая (на участке от просп. Николая Бажана до черты Киева).

В Деснянском районе: ул. Путивльская (на участке от ул. Киото до переулка Путивльского), ул. Радистов (на участке от просп. Броварского до ул. Ушицкой).

В Днепровском районе: ул. Петра Запорожца (на участке от ул. Старосельской до ул. Курнатовского).

В Оболонском районе: ул. Куреневская (на участке от дома №16 на ул. Куреневской до р. Сырец), ул. Приречная (на участке от просп. Героев Сталинграда до дома №5 на ул. Приречной).

В Печерском районе: ул. Михаила Грушевского (на участке от ул. Шовковичной до ул. Ивана Мазепы), бульв. Марии Приймаченко (на участке от бульв. Леси Украинки до ул. Патриса Лумумбы).

В Подольском районе: просп. Правды (на участке от ул. Маршала Гречко до ул. Газопроводной), ул. Хорива (вокруг Фроловского женского монастыря), ул. Притиско-Никольская (на участке от ул. Хорива до ул. Фроловской).

В Святошинском районе: просп. Отрадный (на участке от ул. Пост-Волынской до ул. 9-го мая), ул. Генерала Наумова (на участке от ул. Подлесной до ул. Академика Булаховского), ул. Тулузы (на участке от Кольцевой дороги до просп. Леся Курбаса), ул. Василия Кучера (на участке от ул. Семьи Сосниных до ул. Картвелишвили), ул. Василия Стуса (на участке от просп. Академика Палладина до ул. Беличанской.

В Соломенском районе: ул. Ереванская (на участке от площади Космонавтов до ул. Курской), ул. Советская (на участке от Кольцевой дороги до ул. Ватутина и от дома №12 до ул. Шевченко), ул. Шевченко (на участке от дома №68 до дома №76), ул. Героев войны (на участке от ул. Воздухофлотской до ул. Ленина), ул. Ленина (на участке от ул. Шевченко до ул. Московской).

В Шевченковском районе: ул. Черкасская (в том числе подпорная стена), ул. Ольжича (на участке от ул. Елены Телиги до ул. Сырецкой).

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