Польские железнодорожные компании за 4 месяца сократили перевозку грузов на 3,2%

Варшава. Занимающиеся железнодорожными грузовыми перевозками компании в Польше за первые четыре месяца текущего года перевезли 73,5 млн тонн грузов, что на 2,4 млн, или 3,2% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польской железнодорожной администрации Urzаd Transportu Kolejowego (UTK), которыми располагает УНИАН.

Перевозка грузов с учетом длинны трасс снизилась на 3,55% - до 14,7 млрд т/км.

В апреле компании перевезли 20,15 млн тонн грузов, что в годовом выражении на 7,9% меньше, и третий самый плохой результат с начала года после более 10% минуса в феврале и 8% снижения в марте.

В первом месяце года компании сократили перевозку грузов на 4,5%.

С учетом длинны трасс снижение перевозок в апреле 2013 года к апрелю прошлого года составило 10,15%, а с начала года ежемесячно снижение составляло 8,7-14,6%.

Крупнейшую долю на рынке занимала принадлежащая государству PKP Cargo: 47% по массе перевезенных грузов и 58% с учетом длинны трасс в сравнении с более 50% и 60% по итогам прошлого года.

В тройку лидеров вошли также немецкая Grupa DB Schenker с долями в 22% и 5,4% и международная Grupa CTL с 7% и 7,8%, соответственно.

Конкуренты PKP Cargo, которую власти планируют приватизировать в этом году, с начала года, наоборот, увеличили свою долю на рынке.

По данным UTK, лицензии на грузовые железнодорожные перевозки в Польше имеют более 50-ти компаний, однако, доля только 15 из них превышает 0,5%.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли 231,3 млн тонн грузов, что на 18,1 млн тонн, или 7,2% меньше, чем годом ранее и самый низкий показатель за последнее десятилетие.

Перевозки с учетом длинны трасс снизились еще больше - на 9,1% - до около 49 млрд тонн/км.

Справка УНИАН. За последние 15 лет занимающиеся грузовыми перевозками железнодорожные компании больше всего перевезли грузов в 2007 году - более 290 млн тонн, а меньше всего в 2001 году - 170 млн тонн.