Польские железнодорожные компании за 4 месяца сократили перевозку пассажиров на 1,6%

Варшава. Занимающиеся пассажирскими железнодорожными перевозками компании в Польше за первые четыре месяца текущего года перевезли 89,2 млн пассажиров, что на 1,4 млн, или 1,6% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные польской администрации железнодорожного транспорта Urzаd Transportu Kolejowego (UTK), которыми располагает УНИАН.

Перевозки с учетом длинны трасс сократились на более 6% - до около 5,3 млрд пасс./км.

В тоже время количество перевезенных пассажиров в апреле в годовом выражении выросло на 4,4% - впервые с начала года после снижения в предыдущие месяцы в пределах от 1,5% до более 5%.

С учетом длины трасс сокращение перевозок составило в каждый из месяцев с начала года в пределах 5-9%.

Крупнейшим перевозчиком по количеству перевезенных пассажиров оставалась компания Przewozy Regionalne, на которую пришлось более трети рынка.

Среди лидеров - занимающаяся перевозками в столичной Мазовецкой области Koleje Mazowieckie (более 23%), PKP SKM, которая реализует перевозки в Труймясте (Гданьск, Гдыня, Сопот) на побережье Балтийского моря (более 13%), и PKP Intercity (11%).

С учетом длины трасс первое место сохранила специализирующаяся на перевозках между крупнейшими городами Польши и международных сообщениях PKP Intercity с почти 40% долей рынка.

За ней следуют Przewozy Regionalne (чуть больше 30%), Koleje Mazowieckie (14%) и PKP SKM (5%).

По данным UTK, в текущем году лицензии на пассажирские железнодорожные перевозки имели 11 компаний.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году работающие в Польше железнодорожные компании перевезли почти 274 млн пассажиров, что на 3,6% больше показателей предыдущего года.

Перевозки с учетом длины трасс снизились на 1,7% - до 17,9 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. За последние 15 лет польские ж/д компании больше всего пассажиров перевезли в 1997 году - более 410 млн, а меньше всего в 2005 году - менее 160 млн человек.