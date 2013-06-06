Янукович: нужно создать Нацкомиссию по регулированию транспорта

Создание новой архитектуры органов, ответственных за управление и развитие транспортной отрасли, должно быть одним из приоритетов в развитии дорожно-транспортного комплекса (ДТК) Украины в 2013 году.

Об этом говорится в ежегодном Послании Президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде, опубликованном на сайте главы государства.

"Необходимо заложить основы государственного регулирования деятельности субъектов естественных монополий в сфере транспорта и создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере транспорта", - говорится в Послании.

Среди приоритетов развития ДТК Президент указал реализацию проектов общегосударственного значения по развитию транспортной инфраструктуры, в том числе с использованием ресурсов международных финансовых организаций и международной технической помощи, а также средств частных инвесторов.

"Учитывая указанное, задачами развития транспортной отрасли в Украине в условиях послекризисного восстановления должны быть следующие. Принятие мер отраслевой модернизации в пределах транспортного сектора, к которым относятся: разработка программных документов и механизмов совместного финансирования развития дорог между областными центрами и промышленными узлами, а также сельских дорог; разработка механизмов приоритетного использования транспортных средств отечественного производства при реализации государственных и региональных (в т.ч. муниципальных) программ, предусматривающих обновление парка грузового и пассажирского автотранспорта; принятие государственной целевой экономической программы развития автомобильного транспорта", - говорится в Послании Президента.

Среди приоритетных задач Президент назвал также внедрение европейских стандартов по обеспечению безопасности авиации и защиты прав пассажиров, а также развитие внутренних авиаперевозок на основе поощрения политики доступных тарифов на перевозки.

В документе также отмечена необходимость введения новой тарифной политики обработки грузов в морских портах, что позволит повысить конкурентоспособность украинских портов, обеспечения реализации стратегии развития морских портов Украины на период до 2015 года по развитию мощностей по переработке контейнерных грузов и расширения географии функционирования морских паромных линий. Вместе с тем, необходимо содействие развитию мультимодальных перевозок с привлечением речного транспорта на основе развития существующей логистической инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, Янукович поручил до конца 2013 года создать правовое поле для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, и разработать проект закона о госрегулировании в этой сфере.