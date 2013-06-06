В свободной продаже имеются билеты на поезда в направлении курортов накануне и в День Конституции

В свободной продаже по состоянию на 6 июня имеются 162 места на 27 июня на поезда прямого сообщения из Киева в Крым, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, на поезд №146 Киев - Симферополь остается в продаже 17 плацкартных мест, на поезд №237К Киев - Симферополь - 30 плацкартных мест, на поезд №282 Киев - Симферополь - 27 мест купе, поезд №298 Киев - Севастополь - 43 плацкартных и 20 мест класса «люкс», на поезд №12 Киев - Симферополь и на поезд №205 Киев - Феодосия - 23 плацкартных места.

"На 28 июня из столицы в Крым в свободной продаже 371 место на поезда прямого сообщения в вагонах различного типа", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, для пассажиров, привыкших путешествовать в удобных фирменных поездах и желающих с комфортом добраться в Крым из столицы, «Укрзализныця» предлагает ночной фирменный поезд №80 Киев - Днепропетровск, который отправляется из Киева 27 июня в 23:25 и прибывает в Днепропетровск в 06:50. На станции Днепропетровск-Главный пассажиры могут пересесть на дневной скоростной электропоезд категории Интерсити + Днепропетровск - Симферополь и уже в 13.40 28 июня прибыть в столицу АР Крым.

Также из столицы в направлении Западной Украины на 27 июня по направлению Киев - Львов в свободной продаже имеется 452 билета, Киев - Ивано-Франковск - 6 мест, Киев - Ужгород - 92 места.

На 28 июня предложение свободных мест в поездах, курсирующих из Киева во Львов, - 591, в Ивано-Франковск - 110, в Ужгород - 160 мест.

"Всего на предпраздничную и праздничную даты остаются свободные места на поезда, следующие из всех регионов в курортные центры нашей страны", - отметили в пресс-службе «Укрзализныци».