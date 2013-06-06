Отраслевое соглашение в сфере морского транспорта будет подписано 13 июня

В Министерстве инфраструктуры Украины 13 июня состоится подписание нового Отраслевого соглашения в сфере морского транспорта на 2013-2015 годы в рамках реализации политики повышения социальных стандартов работников транспортной отрасли и защиты интересов трудовых коллективов морских портов и других государственных предприятий морехозяйственного комплекса Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

"Соглашение будет подписано между всеми сторонами социального диалога, которые репрезентативны на отраслевом уровне в соответствии с действующим законодательством: Министерством инфраструктуры Украины, Федерацией работодателей транспорта и Совместным представительским органом профсоюзов", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О морских портах Украины» вступает в силу 13 июня 2013 года.