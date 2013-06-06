Украина и Сербия договорились о сотрудничестве в отрасли железнодорожного транспорта

Белград. Правительства Украины и Сербии договорились о сотрудничестве в отрасли железнодорожного транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и Президента Сербии Томислава Николича сегодня в Белграде было подписано «Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в отрасли железнодорожного транспорта».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров одобрил это соглашение на своем заседании 3 июня 2013 года.

По словам министра инфраструктуры Владимира Козака, реализация положений предложенного соглашения позволит усовершенствовать договорно-правовую украинско-сербскую основу сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок между двумя странами, будет способствовать привлечению дополнительных грузопотоков с целью более полного использования потенциала транспортных инфраструктур обеих стран.

Кроме того, подписание этого соглашения поможет улучшить условия осуществления грузовых перевозок между Украиной и Республикой Сербия, а следовательно, повысить стандарты безопасности железнодорожных перевозок между странами.