"Укрзализныця" реализовала через интернет более 4,5 млн билетов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») с момента начала продажи железнодорожных билетов через интернет (с 2008 года) реализовала более 4,5 млн билетов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, в январе-мае текущего года "Укрзализныця" через интернет реализовала более 1,5 млн железнодорожных билетов.

"Тенденция роста популярности услуги наблюдается из года в год - в течение 2009 года пассажиры приобрели через Интернет около 83,5 тыс. билетов, в 2010-м - 132,5 тыс., в 2011-м - 693,9 тыс., в 2012-м - 2,1 млн билетов", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в I квартале текущего года через интернет реализуется 5,6% билетов от общего объема.

Кроме того, растет количество оформления электронных проездных документов, действующих на поезда категории Интерсити + и поезд № 37/38 Киев - Донецк которые дают право пассажиру сразу следовать к поезду, не обращаясь в кассу за распечаткой билета.

"Так, в 2013 году на вышеуказанные поезда почти 34,5 тыс. билетов реализовано с использованием электронного проездного документа", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в марте «Укрзализныця» реализовала 295 тыс. железнодорожных билетов, что в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В 2012 году "Укрзализныця" утроила объем продажи железнодорожных билетов через сеть интернет, увеличив его до 2,1 миллиона.

«Укрзализныця» также рассчитывает сэкономить порядка 40-50 млн грн на бланках строгой отчетности, которыми являются бланки проездных документов, за счет повсеместного внедрения электронных билетов.