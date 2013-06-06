В Украине подорожали услуги почты и связи

Индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций Украины в январе-мае 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 5,5%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

При этом тарифы на услуги почтовой связи за отчетный период не изменились.

В то же время выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 9,2%.

Госстат также сообщает, что тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи в январе-мае т.г. снизились на 4%.

Как сообщал УНИАН, тарифы на услуги почты и связи в январе-апреле 2013 года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,3%, при этом выросли тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,1%, на услуги мобильной связи – на 6,4%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 4,4%.

Для сравнения, индекс потребительских цен на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8%. При этом тарифы на услуги почтовой связи выросли за 2012 год на 8,4%, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 8%, на услуги мобильной связи – на 2,4%. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за 2012 год снизились на 1,1%. В 2011 году по сравнению с 2010 годом тарифы на услуги почты и связи для предприятий, учреждений и организаций выросли на 4,5%, в т.ч. на услуги почтовой связи – на 1,6%, на услуги местной фиксированной телефонной связи – на 7,8%, на услуги мобильной связи – на 5,5%, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи снизились на 1,7%.