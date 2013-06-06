Кабмин выделит 681 млн грн на ремонт и строительство дорог

Кабинет министров Украины планирует в 2013 году выделить из государственного бюджета на ремонт, реконструкцию и строительство новых автодорог общего пользования государственного и местного значения 681,2 млн грн. Соответствующее постановление КМУ (№381-р от 20 марта т.г.) размещено на сайте правительства.

В соответствии с постановлением, утвержден перечень объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также объемы бюджетных средств для финансирования.

Таким образом, на строительство и реконструкцию дорог планируется выделить 616,8 млн грн, из которых на дороги государственного значения - 345,4 млн грн, на дороги местного значения - 271,37 млн грн.

При этом, на капитальный ремонт автодорог государственного значения Кабмин направит 64,35 млн грн.

Вместе с тем, на строительство и обустройство участков дороги Знаменка-Луганск-Изварино (Днепропетровская обл.) направят 179 млн грн, на строительство автотранспортной магистрали через реку Днепр в Запорожье направят 225 млн грн.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом состоянии и требуют ремонта. Согласно нормативам, ежегодно необходимо производить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.

Улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.

Ранее премьер-министр Николай Азаров заявлял, что для ремонта около 170 тыс. км дорог Украине потребуется 500 млрд грн.

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