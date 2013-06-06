Авиакомпания МАУ совместно с Air Baltic будут летать по маршруту Киев-Рига

Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» и авиакомпания Air Baltic благодаря код-шеринговому соглашению будут совместно эксплуатировать воздушную линию Киев-Рига-Киев. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе МАУ.

"Для пассажиров из регионов Украины и других пунктов маршрутной сети ведущего украинского авиаперевозчика – МАУ – начало такого сотрудничества означает возможность быстро и комфортно добраться в столицу Латвии транзитом через столицу Украины, приобретая единый билет на весь маршрут следования", - сообщили в пресс-службе, отметив, что в международном аэропорту «Борисполь» рейсы из Риги оптимально стыкуются со всеми рейсами маршрутной сети МАУ, прибывающими в Киев из других городов Украины, а также – Европы, России, Грузии, стран СНГ и Ближнего Востока.

Таким образом, рейсы №PS9401 / PS9400 Киев - Рига - Киев будут выполняться ежедневно 2 раза в день.

Вылет из Киева в 11:45, прилет в Ригу в 13:40 по местному времени, вылет из Риги в 09:25, прилет в Киев в 11:20 по местному времени.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов. Сейчас он составляет 27 судов.

МАУ планирует увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.

Авиакомпания Air Baltic (airBaltic) является акционерным обществом, основанным в 1995 году. Основным владельцем является Латвийское государство с 99,8% акций.

В 2012 году airBaltic перевез больше 3.08 миллионов пассажиров.

В состав воздушного флота airBaltiс в настоящее время включены 28 самолета - 5 Boeing 737-500s, 9 Boeing 737-300, 6 Fokker-50s и 8 Bombardier Q400 NextGen.