Скандал в США: спецслужбы прослушивали 3 сотовых оператора и отслеживали 9 серверов

Британская газета Guardian в среду, 5 июня, сообщила о том, что Агентство национальной безопасности /АНБ/ США получает информацию о звонках миллионов абонентов одной из крупнейших американских телекоммуникационных компаний Verizon в соответствии с секретным судебным ордером, полученным в апреле этого года. Разгорелся скандал. Позже представители американских спецслужб провели закрытый брифинг для законодателей на Капитолийском холме, где уведомили сенаторов о работе по сбору информации о телефонных звонках.

Кроме того, выяснилось, что по настоянию ФБР сейчас обсуждается законодательное закрепление дополнительных требований к телекоммуникационным компаниям, чтобы те обеспечивали спецслужбам технические возможности для перехвата общения граждан не только по телефону, но и через Интернет.

В четверг, 6 июня, газета "Вашингтон пост" на своем сайте сообщила, что АНБ и ФБР уже в течение нескольких лет получают прямой доступ к серверам девяти крупнейших компаний - Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube, Apple. В материале отмечается, что в рамках сверхсекретной программы под кодовым названием PRISM спецслужбы собирают аудио- и видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или иным сайтам, что позволяет им "следить за передвижениями и контактами различных людей".

Однако Apple, Google, Facebook и Yahoo решительно опровергли эти сведения, передает ИТАР-ТАСС.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что СМИ допустили "многочисленные неточности" в своих публикациях. Он подчеркнул, что закон, позволяющий спецслужбам осуществлять подобный надзор, разрешает действовать только в отношении людей, "которые не являются гражданами США и находятся за пределами страны".

Он добавил, что утечка этой информации может нанести существенный урон безопасности страны и назвал ее "достойной осуждения".

Это - не первый подобный скандал в США. В мае выяснилось, что Минюст тайно собирал данные о телефонных звонках корреспондентов информационного агентства Associated Press и переписку по электронной почте шефа вашингтонского бюро телекомпании Fox Джеймса Розена.

Агентство Associated Press заявляло, что может подать в суд на Минюст США.

Свобода прессы защищена в США первой поправкой к Конституции, и тайная слежка за журналистами вызвала шквал возмущенных откликов со стороны политической оппозиции и самих СМИ.

Слежка за телефонными разговорами американских граждан несовместима с идеалами открытого общества. На практике, однако, она вполне допускается американскими законами. Более того, по настоянию ФБР США сейчас обсуждается законодательное закрепление дополнительных требований к телекоммуникационным компаниям, чтобы те обеспечивали спецслужбам технические возможности для перехвата общения граждан не только по телефону, но и через Интернет.