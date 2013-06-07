«Авиалинии Харькова» начали летать по международным маршрутам

Авиакомпания «Авиалинии Харькова» (группа DCH бизнесмена Александра Ярославского) в сотрудничестве с международным туроператором Pegas Touristik начала осуществлять пассажирские авиаперелеты по международным маршрутам.

Как сообщается на официальном сайте международного аэропорта «Харьков», 6 июня аэропорт «Харьков» принял первый официальный рейс авиакомпании «Авиалинии Харькова» из Киева, которым прибыли почетные гости и представители СМИ, а также отправил первый коммерческий рейс по маршруту «Харьков-Анталия (Турция)».

Председатель правления «Авиалиний Харькова» Николай Никитенко подчеркнул, что авиакомпания будет развивать широкую сеть маршрутов и высококачественный сервис.

Согласно полетной программе летнего сезона 2013 года, компания будет выполнять 32 рейса в неделю из трех городов – Харьков, Киев и Донецк.

В первую очередь будут освоены такие направления, как Ираклион (Греция), Монастыр (Тунис), Анталия (Турция), Шарм-эль-Шейх и Хургада (оба – Египет). При этом рейс по направлению Монастыр (Тунис) будет выполняться впервые в истории харьковского аэропорта. Также запланированы к освоению перелеты на Гоа (Индия) и в Бангкок (Таиланд).

На начальном этапе все авиаперевозки по заявленным курортным направлениям (существующим и запланированным к освоению в перспективе) будут осуществляться в тесном сотрудничестве с туристическим оператором Pegas Touristik. В дальнейшем рассматривается вопрос организации регулярных пассажирских авиаперевозок. Билеты на рейсы «Авиалиний Харькова» будут реализовываться через систему продаж Pegas Touristik как туристического партнера.

Справка УНИАН. Компания «Авиалинии Харькова» летом 2012 года вошла в состав группы DCH Александра Ярославского, руководство которой приняло решение развивать «Авиалинии Харькова» с целью увеличения пассажиропотока в Международном аэропорту «Харьков». Парк воздушных судов «Авиалиний Харькова» в настоящее время представлен одним самолетом B767-300ER и двумя самолетами В737-800NG. В перспективе количество самолетов будет наращиваться в соответствии с утвержденным графиком развития сети маршрутов.