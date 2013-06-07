Украинские авиакомпании получили 60 назначений на маршруты

Девять украинских авиакомпаний 31 мая получили 60 назначений на эксплуатацию воздушных линий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

"31 мая 2013 года комиссией по формированию и реализации государственной политики по эксплуатации воздушных линий с участием представителей Министерства инфраструктуры и Государственной авиационной службы принято решение о предоставлении 60 назначений (прав на эксплуатацию воздушной линии) из аэропортов Киева - «Борисполя», «Жуляны», Донецк, Львов, Харьков, Одесса и Днепропетровск", - сообщили в пресс-службе, отметив также, что комиссия предоставила права на эксплуатацию двух дальнемагистральных маршрутов из Киева в Коломбо (Шри-Ланка) и Бангкок (Таиланд).

Согласно сообщению, комиссия рассмотрела 75 заявлений на предоставление прав эксплуатации воздушной линии 9 авиакомпаний: Международные авиалинии Украины, Air Onix (Симферополь), «Визз Эйр Украина», «Днеправиа», «ЮТэйр Украина», «Хорс», «Авиатранс К», «Роза Ветров» и «Аэро-Чартер».

При этом, большинство заявлений поступило на эксплуатацию воздушных линий в Испанию, Грецию, Италию и Россию.

В пресс-службе сообщили, что крупнейшая украинская авиакомпания – "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) - получила такие назначения на маршруты: Киев-Ираклион, Киев-Санторини, Киев-Родос, Киев-Бургас, Киев-Варна, Киев-Торино, Киев-Кальяри, Киев-Катанья, Киев-Болонья, Киев-Венеция, Киев-Ольбия, Киев-Тенерифе, Киев-Рига, Киев-Агадир, Львов-Москва, Симферополь-Казань, Симферополь-Сыктывкар, Симферополь-Лодзь, Симферополь-Ташкент, Днепропетровск-Москва, Киев-Анкара, Киев-Таллинн, Киев-Инсбрук, Харьков-Подгорица. При этом компания получила отказ по направлениям Киев-Бейрут, Симферополь-Актау, Симферополь-Атырау и дальнемагистральному маршруту Киев-Ля Романа.

В то же время, авиакомпания "ЮТэйр-Украина" (Киев) получила разрешение на маршруты Львов-Неаполь, Донецк-Ларнака и Одесса-Ларнака. При этом компания получила отказ в назначениях на маршруты Киев-Ереван, Киев-Баку, Киев-Париж, Донецк-Баку, Донецк-Ереван, Одесса-Ереван.

Лоукост "Визз Эйр Украина" (Киев) получила назначения на эксплуатацию линий Киев-Салоники, Донецк-Рим, Донецк-Бергамо, Донецк-Мемминген, Львов-Неаполь, Львов-Рим.

Вместе с тем, авиакомпания "Роза Ветров" (Киев) получила назначения на эксплуатацию маршрутов: Киев-София, Киев-Барселона, Киев-Тенерифе, Киев-Пальма де Майорка, Донецк-Барселона и Харьков-Барселона. При этом компания получила назначения на дальнемагистральные маршруты Киев-Коломбо, Киев-Бангкок.

Авиакомпания "Днипроавиа" (Днепропетровск) получила разрешение на эксплуатацию линий Киев-Москва, Львов-Варшава, Львов-Москва, Днепропетровск-Тель-Авив, Днепропетровск-Ереван, Днепропетровск-Салоники. В то же время, авиакомпании получила отказ в назначении на маршруты Донецк-Ереван, Симферополь-Ереван, Днепропетровск-Тиват.

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) получила разрешения на эксплуатацию маршрутов Киев-Гянджа, Симферополь-Ганновер, Симферополь-Берлин. При этом Air Onix получила отказ в выдаче разрешения на маршруты Киев-Ереван и Симферополь-Ереван.

Комиссия также приняла решение выдать разрешение авиакомпании "Авиатранс К" на эксплуатацию маршрутов Киев-Афины, Киев-Салоники, Львов-Афины, Одесса-Афины, Харьков-Афины, Львов-Мюнхен. Авиакомпания "Хорс" также получила назначения на эксплуатацию линии Киев-Салоники, Одесса-Афины и Харьков-Афины.

Авиакомпания "Аэро-Чартер" получила назначение на маршрут Киев-Вильнюс.

"Отказано в предоставлении назначений только по тем направлениям, на которых Украина исчерпала свою квоту, установленную двусторонними межправительственными соглашениями о воздушном сообщении, в частности, таких 15 (Актау и Атырау в Казахстане, Баку, Ереван, Бейрут и другие)", - сообщили в пресс-службе министерства, отметив, что авиаперевозчики должны начать выполнение полетов по большинству определенных маршрутов в течение лета и осени текущего года.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры и транспорта Украины планирует ввести новый механизм распределения воздушных линий между авиакомпаниями, установив четкий и прозрачный механизм принятия комиссионного решения о предоставлении перевозчикам права на эксплуатацию международных и внутренних воздушных линий.