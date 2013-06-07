Приднепровская железная дорога сократила погрузку до 47,2 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-мае 2013 года сократила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 0,5% - до 47,229 млн тонн с 47,471 млн тонн. Об этом сообщили в пресс-службе ПЖД.

Так, во внутреннем сообщении в январе-мае 2013 года ПЖД погрузила 28,332 млн тонн. В частности, каменного угля - 6,147 млн тонн, кокса - 515 тыс. тонн, флюсов - 1,4 млн тонн, железной и марганцевой руды - 14,957 млн тонн, черных металлов - 1,63 тыс. тонн, строительных грузов - 883 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов - 17,8 тыс. тонн, цемента - 419 тыс. тонн, зерна - 45 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов - 461,3 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 916, 3 тыс. тонн

При этом на экспорт в январе-апреле 2013 года ПЖД погрузила 18,897 млн тонн.

В частности, кокса 63,7 тыс. тонн, железной и марганцевой руды 11,827 млн тонн, черных металлов - 4,89 млн тонн, химических удобрений - 312,8 тыс. тонн, строительных грузов - 910,1 тыс. тонн, зерна - 115,8 тыс. тонн, продовольственных и сборных товаров - 722,6 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе-апреле 2013 года увеличила погрузку по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,25% - до 37,668 млн тонн с 37,194 млн тонн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. Приднепровская железная дорога отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.