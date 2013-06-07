Apple обменяет старые iPhone на новые

Компания Apple запустит в этом месяце программу обмена (трейд-ин) старых моделей ее смартфонов, включая модель 4s, на новые iPhone 5, сообщает агентство РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.

Покупатель сможет получить iPhone 5, сдав старый смартфон и доплатив некоторую сумму. Компания Apple и сотовые операторы планирует реализовать полученные по обмену предыдущие модели iPhone за пределами США. Организацией процесса трейд-ин будет заниматься компания Brightstar, дистрибутор мобильных телефонов. Скупленные модели iPhone 4 и 4S планируется продать на развивающихся рынках как восстановленные. "Такой подход поможет продать больше смартфонов Apple, потому что они будут более доступны для пользователей", - считает Роджер Энтнер, аналитик компании Recon Analytics.

Как ранее сообщалось, компания Samsung выиграла патентный суд, и торговая комиссия США предписала запретить импорт некоторых старых моделей Apple в США, включая iPhone 4. Так как вся техника американской компании производится в Китае, такой запрет будет означать прекращение продаж попавших под решение суда моделей. Таким образом, введение операции трейд-ин может быть ответным ходом Apple, выводящим из обращения старые модели.

На данный момент программа трейд-ин действует у американского сотового оператора AT&T, который платит по 200 долларов за исправные iPhone 4 и 4S, что позволит некоторым пользователям бесплатно получить младшую модель iPhone 5. Согласно прогнозу инвестиционной компании Ganot, в этом году доля пользователей, воспользовавшихся программой трейд-ин, может составить 20% по сравнению с 11% в 2011 году.

Apple продала за второй квартал текущего финансового года (завершился 30 марта 2013 года) 37,4 миллиона смартфонов iPhone, что на 7% больше чем за аналогичный период годом ранее.