Авиакомпания «МАУ» начала полеты по маршруту Одесса - Баку

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) с 7 июня начала выполнять прямые регулярные рейсы по маршруту Одесса – Баку - Одесса, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Согласно сообщению, новые прямые регулярные рейсы по маршруту Одесса – Баку – Одесса будут выполняться раз в неделю: рейс PS605 Одесса-Баку - по пятницам, рейс PS606 Баку-Одесса – по субботам.

«Открытие прямого воздушного сообщения между Одессой и Баку – еще один этап реализации программы расширения географии полетов МАУ из регионов Украины", – отметила корпоративный пресс-секретарь МАУ Евгения Сацкая.

Новые прямые рейсы по маршруту Одесса – Баку выполняться на современных самолетах с двуклассной компоновкой салона.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» – одна из ведущих украинских авиакомпаний. 100% акций компании находятся в частной собственности. Базовым аэропортом МАУ является Международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю.

МАУ планирует в период с июня по ноябрь расширить свой флот до 35 самолетов. Сейчас он составляет 27 судов.

МАУ планирует увеличить пассажиропоток в 2013 году на 60% - до 4,4 миллиона пассажиров.

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