Охрана «Укрзализныци» предупредила краж на 786 тыс. грн

На железных дорогах Украины за пять месяцев 2013 года, по данным главного управления военизированной охраны «Укрзализныци», раскрыто и предупреждено 548 краж грузов и материальных ценностей на сумму 786,7 тыс. грн, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, за 5 месяцев раскрыто и предупреждено краж на Приднепровской железной дороге - 186, Донецкой - 165, Львовской - 89 и Юго-Западной - 40 случаев.

При этом количество задержанных нарушителей за 5 месяцев 2013 года составляет 3,57 тыс. человек, из них за хождение по путям в неустановленном месте - 3565 человек, за незаконный проезд в грузовых поездах - 4 человека, срывание пломб и другое - 1 гражданин. К административной ответственности привлечено более 2915 граждан, общая сумма штрафов составляет более 99,6 тыс. грн.

"Также работниками военизированной охраны регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия на объектах железнодорожного транспорта. Кроме этого, железнодорожники проводят профилактические мероприятия, направленные на уменьшение количества несанкционированных вмешательств в работу железнодорожного транспорта: информируют пассажиров в СМИ и на вокзалах о возможных последствиях неправомерных действий; проводят совместно с работниками транспортной милиции рейды и проверки; оснащают станции и вокзалы системами видеонаблюдения; инструктируют локомотивные бригады и работников вокзалов; проводят профилактику преступности на железных дорогах", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, военизированная охрана Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныци») за январь-март 2013 года раскрыла и предупредила 310 краж грузов и материальных ценностей на общую сумму 434,3 тыс. грн.