Кабмин предлагает украинским авиакомпаниям открыть прямые авиарейсы с Сербией

Белград. Правительство Украины предлагает украинским авиакомпаниям открыть прямые авиарейсы между Украиной и Сербией.

Об этом в интервью журналистам сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

По словам министра, на сегодняшний день две авиакомпании – «МАУ» и «ЮТэйр» рассматривают возможность открытия авиарейса между Киевом и Белградом в количестве два рейса в неделю из обеих столиц.

Также правительство Украины готово предоставить возможность прямого авиасообщения любой европейской авиакомпании.

По его словам, открытие рейса во многом будет зависеть и от развития отношений между странами, увеличения сотрудничества между бизнесом.

На сегодняшний день, отметил Козак, никто не подтвердил готовность осуществлять соответствующие авиарейсы, хотя заинтересованность есть.

Кроме того, по словам министра, сербская сторона высказала заинтересованность в реализации проектов, связанных с эксплуатацией украинского морского и речного флота. В частности, обсуждался проект о туризме — организация круизов с украинских черноморских портов по Дунаю в Сербию.

Также осуждается вопрос грузовых перевозок по этому маршруту.

Как сообщал УНИАН, выступая на украинско-сербском бизнес-форуме в Белграде 7 июня Президент Украины Виктор Янукович высказал надежду, что осенью Украина и Сербия заключат соглашение о свободной торговле. Он подчеркнул, что это соглашение должно открыть новые возможности для сотрудничества между странами и их деловыми кругами.

Также 6 июня в присутствии Президента Украины Виктора Януковича и Президента Сербии Томислава Николича в Белграде было подписано «Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством Республики Сербия о сотрудничестве в отрасли железнодорожного транспорта».