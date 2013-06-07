Тарифы на перевозку грузов ж/д транспортом будут проиндексированы на 4,6%

Согласно приказу Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в Коэффициенты, применяемые к тарифам Сборника тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные с ними услуги», в среднем за 2013 тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины будут проиндексированы на 4,6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Соответствующий приказ вступил в силу 6 июня 2013 года.

"Индексация железнодорожных тарифов будет осуществляться поэтапно: в июне- 4%, с 1 июля на 3% и с 1 октября на 2,8%, что в среднем составит 4,6%", - сообщили в пресс-службе.

Согласно сообщению, на конец 2013 года по сравнению с соответствующим периодом 2012 года общий показатель индексации тарифов составит 10,1%. При этом определяющим является именно среднегодовой показатель - 4,6%.

Вместе с тем, индексация тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом практически не осуществлялась в течение 2009, 2010 и 2012 года.

"При этом в последние годы темпы роста цен производителей промышленной продукции опережают темпы роста железнодорожных тарифов в несколько раз. Даже с учетом осуществления индексации тарифов в 2013 году индекс цен производителей промышленной продукции, согласно прогнозам специалистов, будет выше", - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, по информации «Укразализныци», в 2013 году индексация тарифов на 12,2% на грузовые перевозки позволит привлечь необходимый минимум средств для поддержания нормального функционирования железнодорожной инфраструктуры и на текущий ремонт вагонов и локомотивов.