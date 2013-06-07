Чистая прибыль «МТС Украина» в 1-м квартале выросла на 61%

Чистая прибыль оператора мобильной связи «МТС Украина» в первом квартале 2013 года выросла на 61% по сравнению с первым кварталом 2012 года и составила 503,5 млн грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, доход «МТС Украина» за 1-й квартал 2013 года составил 2,384 млрд грн, что на 7% больше, чем год назад.

«Оператор демонстрирует стабильную позитивную динамику в годовом выражении уже четвертый год подряд», - говорится в сообщении.

В компании также отметили, что для «МТС Украина» «показательны высокая эффективность бизнеса и качество абонентской базы», благодаря чему показатель OIBDA (операционная прибыль до вычета износа основных средств и амортизации нематериальных активов) за 1-й квартал 2013 года увеличился на 16%, достигнув цифры 1,227 млрд грн. Маржа OIBDA за этот же период выросла на 3,7 п.п. и составила 51,5%. В квартальном выражении оба показателя также продемонстрировали рост.

Количество абонентов «МТС Украина» по итогам 1-го квартала 2013 года достигло 21 млн чел. – прирост за год составил 1,6 миллиона пользователей. При этом, по данным компании, абоненты МТС «продолжают демонстрировать традиционно высокий уровень потребления услуг, что говорит о восстребованности предлагаемых сервисов». Так, показатель MOU (потребление услуг одним абонентом в месяц в минутах) в первом квартале 2013 года составил 600 минут, что, как считают в МТС, является рекордной цифрой для украинского рынка. По сравнению с 1-м кварталом 2012 года показатель ARPU (доход с одного абонента в месяц) в 1-м квартале 2013 года остался без изменений – 37 грн.

В отчетном периоде продолжился рост потребления дополнительных услуг по сравнению с голосовыми услугами: так, в первом квартале 2013 года доля выручки компании от дополнительных услуг (доступ в Интернет, передача сообщений, контентные услуги и др.) составила 33,5% по сравнению с 31,2% в первом квартале 2012 года.

Капитальные затраты компании в 1-м квартале 2012 года составили 491,7 млн российских рублей.

Также сообщается, что консолидированная чистая прибыль по группе МТС (ОАО «МТС», Россия – владеет «МТС Украина») в 1-м квартале 2013 года сократилась на 17% в годовом выражении и составила 13 млрд руб., что связано с потерями при переоценке долга группы МТС, номинированного в валюте.

Консолидированная выручка выросла в 1-м квартале 2013 года в годовом выражении на 2% и составила 92,9 миллиарда рублей (выросла на 6% в годовом выражении без учета деятельности в Узбекистане).

Консолидированный показатель OIBDA группы в 1-м квартале т.г. в годовом выражении вырос на 3% - до 39,1 миллиарда рублей (вырос на 8% без учета деятельности в Узбекистане). Маржа скорректированной OIBDA в первом квартале 2013 года по группе выросла до 42,1%.

Капитальные затраты группы МТС в 1-м квартале 2013 года составили почти 12,5 млрд рублей.

Свободный денежный поток компании за первые три месяца 2013 года составил 24 миллиарда рублей. Согласно новой дивидендной политике, принятой в апреле 2013 года, дивидендные выплаты с 2013 года будут рассчитываться исходя из показателей свободного денежного потока, а не чистой прибыли компании. Долговые обязательства группы МТС на конец 1-го кв. 2013 года составили 222,4 млрд руб.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 98% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает 21 млн абонентов.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия).

«МТС Украина» в 2012 году увеличила чистую прибыль на 72,3% - до 1,98 млрд грн с 1,2 млрд грн в 2011 году.