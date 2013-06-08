Правительства Великобритании и США собирают сведения об интернет-пользователях

Британские власти собирают сведения о подданных королевства, которые пользуются услугами крупнейших американских коммуникационных компаний в интернете. Об этом сообщается сегодня в электронной версии газеты "Гардиан".

По данным издания, сбором конфиденциальных данных занимается Управление правительственной связи Великобритании (GCHQ). В распоряжение журналистов "Гардиан" попали документы, которые свидетельствуют о том, что силовики получили неограниченный доступ к личной информации пользователей с июня 2010 года.

Такой сбор сведений происходит в соответствии с начатой в 2007 году властями США программы под кодовым названием "ПРИЗМ" (PRISM). О ней стало известно благодаря брифингу для аналитиков одного из отделов Агентства национальной безопасности (АНБ) страны и презентации, более 40 слайдов которой попали в распоряжение газет "Гардиан" и "Вашингтон пост".

Согласно имеющейся информации, американские и британские спецслужбы вот уже несколько лет имеют прямой доступ к серверам компаний "Майкрософт" (Microsoft), "Яху" (Yahoo), "Гугл" (Google), "Фейсбук" (Facebook), "Скайп" (Skype), "Ютьюб" (YouTube), "Палтолк" (PalTalk), "Эй-оу-эл" (AOL), "Эппл" (Apple). Они собирают аудио- и видеофайлы, фотографии, электронную переписку, документы и данные о подключениях пользователей к тем или иным сайтам, что позволяет следить за передвижением и контактами различных людей.