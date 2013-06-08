В Украине необходимо срочно отремонтировать почти 2 тысячи мостов

В Украине необходимо срочно отремонтировать 1,87 тыс. мостов (12% от общего количества), поскольку построены они преимущественно либо в довоенный период, либо в 50-70 годах прошлого столетия.

Об этом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул сообщил в своей статье в еженедельнике «Зеркало недели» от 8 июня.

«Почти четверть из 16 тыс. мостов в Украине построены в довоенный период, еще почти 60% - в 50-70-х годах прошлого столетия. В настоящее время 12% мостов (1,87 тыс.) требуют срочного ремонта», - подчеркнул вице-премьер.

При этом, по его словам, в десятках мест необходимо построить новые мосты или создать новые развязки на уже существующих.

Как сообщал УНИАН, ранее Вилкул заявлял, что развитие сферы дорожного строительства и повышение логистического потенциала Украины могут повысить ВВП страны на 5%. Вице-премьер также пригласил ведущие мировые компании, в том числе из США, к участию в реализации проектов по строительству дорог, доступного жилья, модернизации ЖКХ и внедрении систем электронного управления.