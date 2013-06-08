Создатель интернета критикует слежку за сетью в США

Создатель всемирной сети интернет сэр Тимоти Бернерс-Ли подверг резкой критике практикуемые правительством США методы слежки за обменом данных онлайн, назвав их нарушением базовых прав человека, сообщает русская служба Би-би-си.

По мнению профессора, подобные действия угрожают существованию демократического общества.

Бернерс-Ли призвал пользователей интернета потребовать законодательных изменений, которые бы защищали их права.

Накануне президент США Барак Обама заверил общественность, что спецслужбы соблюдают баланс между интересами национальной безопасности и личными свободами граждан, а сбор информации санкционировал конгресс.

Обама особо подчеркнул, что программа спецслужб не создавалась для проверки телефонных переговоров.