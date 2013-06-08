Вилкул: до конца года отремонтируют 1,4 тыс. км дорог

В Украине до конца года отремонтируют порядка 1,4 тыс. км дорог и профинансируют выполнение разного рода работ на 600 объектах дорожной инфраструктуры.

Об этом вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул написал в своей статье, опубликованной в еженедельнике «Зеркало недели» от 8 июня.

«В этом году мы добились финансирования около 600 объектов дорожной инфраструктуры. Это значит будет реконструировано и отремонтировано 1400 км дорог. Для проведения дорожных работ и строительства мостов будет выделено 4,4 млрд грн», - сообщил вице-премьер.

Он также отметил, что продолжатся запланированные работы по строительству автомагистрали с двумя мостами через Днепр в Запорожье, а также по строительству 7 объездных дорог в Симферополе, Лубнах, Днепропетровске, Рени, Знаменке, Донецке и Дунаевцах.

«В этом году закончится реконструкция участка 13,7 км автодороге Донецк – Днепропетровск и начата реконструкция и ремонт участка автодороги Донецк – Луганск», - сказал Вилкул.

Он также добавил, что до конца года дорожные службы капитально отремонтируют 34 км автодороги Киев-Ковель-Ягодин, а также 57 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский (на участке между Полтавой и Лубнами).

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства инфраструктуры, на сегодняшний день украинские дороги находятся в критическом состоянии и требуют ремонта. Согласно нормативам, ежегодно необходимо производить капитальный и средний ремонт 35 тыс. км дорог.

Мининфраструктуры сейчас изучает и анализирует следующие предложения по расширению источников финансирования дорожного хозяйства: поэтапную оптимизацию размера акцизного сбора на топливо, внедрение опыта строительства дорог на условиях государственно-частного партнерства и внедрение платы за проезд большегрузных транспортных средств по дорогам общего пользования и государственного значения для компенсации причиненного ими ущерба.

Ранее премьер-министр Николай Азаров потребовал от вице-премьер-министра Вилкула жестко контролировать ход ремонтных работ на автодорогах.

В свою очередь Вилкул заявлял, что улучшение качества дорог потребует увеличения ежегодного финансирования до 40 млрд грн с 16,9 млрд грн, предусмотренных в госбюджете на 2013 год.